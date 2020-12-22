“برلسكوني” يربط بين “بوتين” وتحرير الصيادين في ليبيا

تحدثت مصادر إيطالية عن أن رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، أرجع الفضل في تحرير الصيادين الإيطاليين الذين كانوا قيد الاحتجاز داخل ليبيا؛ إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفق صحيفة “لاستامبا”، قال “برلسكوني” في اتصال هاتفي مع ماركو ماروني مالك “Medinea”، أحد قوارب الصيد التي عادت مع 18 صيادًا كانوا محتجزين في ليبيا لفترة تزيد من مائة يوم، إن “بوتين” هو الذي أجرى مكالمات هاتفية مع القائد العام للجيش الوطني المشير “خليفة حفتر”، أثمرت عن إطلاق سراحهم.

وكشفت الصحيفة أن السياسي الإيطالي تحدث خلال هذه المكالمة الهاتفية بمكبر صوت مفتوح، وقال: “يجب أن نخفي هذه الحقيقة حتى لا يقال إنه وراء تقوية حفتر، وهذا ما لا يرغب هو فيه”.

يشار إلى أن الجانب الروسي لم تصدر عنه أي تعليقات بهذا الخصوص حتى الآن.

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