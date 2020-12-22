الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق غرب البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق غرب البلاد، مصحوبة بخلايا سحب رعدية أحيانا.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و23 درجة مئوية على جميع المناطق.

وعلى رأس أجدير حتى سرتو سهل الجفارة وجبل نفوسة سيكون هناك سقوط أمطار متفرقة اليوم، تصحبها خلايا رعدية على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها خفيفة إلى معتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

اما على الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومراده تتكاثر السحب غدا، مع احتمال سقوط أمطار على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

بينما على الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة، يصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون جيدة على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

أما على الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و23 درجة مئوية.

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