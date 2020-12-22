المصرف المركزي: الإيرادات النفطية بلغت 2.409 مليار دينار منذ بداية العام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

أعلن مصرف ليبيا المركزي إجمالي إيرادات الدولة الليبية منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي.

وبين مصرف ليبيا المركزي في نشرته الشهرية أن الإجمالي المقدر للإيرادات النفطية بلغ 5.5 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 2.409 مليار بعجز 3.091 مليار دينار بينما بلغت الإيرادات المقدرة للضرائب 1.192 مليار فيما كانت الإيرادات الفعلية 609 مليون بعجز 583 مليون دينار.

وأكد المصرف أن إيرادات الجمارك المقدرة بلغت 367 مليون فيما بلغت الإيرادات الفعلية 115 مليون بعجز 252 مليون كما بلغت إيرادات الإتصالات المقدرة 367 مليون بينما بلغت الإيرادات الفعلية 122 مليون بعجز 245 مليون دينار.

وبحسب مصرف ليبيا المركزي بلغ المقدر من المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 275 مليون فيما بلغت الإيرادات الفعلية 250 مليون بعجز 25 مليون كما بلغت الإيرادات المقدرة لبيع المحروقات بالسوق المحلي 367 مليون بينما بلغت الإيرادات الفعلية 200 مليون بعجز 167 مليون.

وأوضح المصرف أن الإيرادات المقدرة لرسم الخمات بلغت 668 مليون بينما بلغت الإيرادات الفعلية 378 مليون بعجز 290 مليون كما بلغت الإيرادات المقدرة لتمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد 151 مليون بينما بلغت الإيرادات الفعلية 165 مليون بفائض 14 مليون كما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية السيادية المقدرة 8.887 مليار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 4.239 مليار بعجز 4.648 مليار.

وتساوت الإيرادات الفعلية والمقدرة في قرض مصرف ليبيا المركزي “عجز الترتيبات المالية” لتبلغ 24.481 مليار كما بلغت الإيرادات المقدرة لتمويل الباب الثالث “التنمية” من رسوم بيع النقد الأجنبي 1.925 مليار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 1.575 مليار بعجز 350 مليون.