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جهاز النهر: البئر 166 بالحقل الغربي تعرض للتخريب والسرقة من قبل مجموعة خارجة عن القانون

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أمس الإثنين تعرض البئر 166 في الحقل الغربي بالخط E2  إلى التخريب والسرقة من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

الجهاز وفي منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أشار إلى قيام المجموعة الخارجة عن القانون بتخريب وسرقة كل محتويات غرفة التحكم ومحول القدرة الكهربائية للبئر.

وأضاف الجهاز: “في الوقت الذي يسعى فيه جهاز النهر الصناعي للمحافظة على استمرار تدفق المياه إلى المستهلكين، يستمر الخارجون عن القانون بالاعتداء على حقول الآبار بمنطومة الحساونة سهل الجفارة؛ حيث ثم الاعتداء على البئر 166 بالحقل الغربي بالخط E2؛ وذلك بأن تم تخريب وسرقة كل محتويات غرفة التحكم ومحول القدرة الكهربائية للبئر”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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