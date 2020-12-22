سفارة ليبيا بـ”بيلاروسيا” تتهم مسلحين تابعين للوفاق باقتحام مقرها للمرة الثانية

اتهمت السفارة الليبية لدى بيلاروسيا حكومة الوفاق غير المعتمدة باقتحام مقرها في العاصمة منيسك والاعتداء على القائم بالأعمال محمد مرعي، من خلال تأجير مجموعات مسلحة لتنفيذ المهمة.

وقالت السفارة، في بيان لها، إن مليشيا تابعة لحكومة الوفاق بقيادة محمد عبدالله المغراوي ابن السفير السابق للسفارة الليبية ببيلاروسيا، اقتحمت مقر السفارة برفقة مجموعة من المرتزقة الأجانب.

وأوضح البيان أنهم اعتدوا على القائم بالأعمال محمد مرعي ستيتة التابع للحكومة المؤقتة.

وكانت السفارة الليبية في بيلاروسيا تعرضت لواقعة اعتداء ثانية في أغسطس الماضي، من قبل حكومة الوفاق غير المعتمدة، إذ أكد ستيتة، أن 40 شخصا هاجموا مقر السفارة في منيسك.

وقال ستيتة في مقطع فيديو إنه أثناء الاعتداء كان هناك عدد من الأشخاص بينهم دبلوماسيون سابقون يقومون بأعمالهم داخل المبنى.

وعرض القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروسيا، مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة يظهر بضعة أشخاص، بعضهم ملثمون وقد قفزوا من السور إلى داخل مبنى السفارة.

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