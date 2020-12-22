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السوق الموازية: تراجع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

انخفضت أسعار معظم العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار، مقارنة بآخر سعر مسجل في تعاملات أمس الإثنين.

وتراجع الدولار 5 قروش إلى 5.62 دينار من 5.67 دينار أمس، وهبط اليورو 10 قروش إلى 6.80 دينار، مقابل 6.90 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما بيع الجنيه الاسترليني بـ 7.48 دينار، مقابل 7.57 دينار، والعملة التونسية بـ 2.09 دينار مقابل 2.17 دينار أمس، في حين ثبتت الليرة التركية عند مستوى 0.74 دينار.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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