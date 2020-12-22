مركزي طرابلس: إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بلغ 4.2 مليار دينار في 11 شهر

أعلن المصرف المركزي بطرابلس، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بلغت 4.239 مليارات دينار خلال 11 شهرا من العام الحالي، مشيرة إلى أن قيمة قرض المصرف المركزي المخصص لسداد عجز الترتيبات المالية بلغت 24.48 مليار دينار.

وذكر المصرف في بيان له، حول الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 نوفمبر، أن الإيرادات النفطية بلغت 2.4 مليار دينار، مضيفا أن إيرادات الضرائب لم تتجاوز 609 ملايين دينار، والجمارك 115 مليون دينار، والاتصالات 122 مليون دينار، وبيع المحروقات بالسوق المحلية 200 مليون دينار، والمخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 250 مليون دينار.

ولفت المصرف إلى أن رسم الخدمات والإيرادات الأخرى بلغ 378 مليون دينار، في حين بلغ تمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد مبلغ 124 مليون دينار.

وشدد المصرف على أن مؤسسة النفط مستمرة في حجب إيرادات نفطية متراكمة منذ سنوات سابقة، وعدم إحالتها إلى حسابات الدولة السيادية، لافتا إلى أن خسائر إيقاف إنتاج النفط منذ بداية العام، بلغت حوالي 11 مليار دولار.

وأكد المصرف تدني تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية، حيث وصلت نسبة العجز في تحصيلها إلى 48 %، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى العمل على جبايتها وتحصيلها.

وأردف المركز أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 7.971 مليار دولار خلال نفس الفترة، لافتا إلى أنه تم تغطيته من احتياطيات المصرف، حيث بلغ إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي 3.8 مليار دولار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24