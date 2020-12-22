«العلاقي»: ما أسرع ما تهاوت القيم  الأخلاقية والإجتماعية عند نواب البرلمان

قال وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي محمد العلاقي، “ما أسرع ما تهاوت القيم الأخلاقيةً والإجتماعية عند أصدقائي البرلمانيين الذين تخلوا عن ما كانوا يؤمنون به من مبادئ وقيم اجتماعيه وسياسيه في زمن ما”.

وأضاف «العلاقي» في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء النواب ” صدعوا رؤوسنا في المناداة بتلك القيم، وعندما انتخبهم الشعب تخلوا عن تلك القيم وأصبحوا يؤمنون بمبادئ أخرى واقعية لا تنسجم مع أبسط معايير الإنسانية، حتى خلتهم فقدوا أبسط مقومات الفضيلة، اللهم قد بلغت اللهم فأشهد”.

وكان «العلاقي» قد ذكر في منشور سابق، أنه بعد “إخفاق هيئة الحوار، والفشل الذريع لأعضاء مجلس النواب في الاتفاق على عقد جلسة قانونية صحيحة لم يتبق أمام الليبيين إلا الوثوق في قضائهم الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية”.

وقال إنه “بالرغم من التحفظات التي سيبديها البعض حول المحكمة العليا وطريقة اختيار رئيسها وموقفها في القضايا التي عرضت عليها سابقاً”.

وأوضح أنه “يبقى القضاء الوطني (رئيس المحكمة وعضوين من غير الإقليم الذي ينتمي إليه الرئيس) أفضل من يقود المرحلة الانتقالية في هذا الوقت اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد”.