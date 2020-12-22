المصرف المركزي: إجمالي الإنفاق منذ بداية العام 29.539 مليار دينار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

أعلن مصرف ليبيا المركزي إجمالي الإنفاق في ليبيا منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأكد المصرف في نشرته الشهرية أن إجمالي النفقات المقدرة على الباب الأول: “المرتبات” 19.983 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 18.024 مليار بفائض 1.959 مليار.

وأشار المصرف إلى أن النفقات المقدرة على الباب الثاني: “التسييرية” بلغت 3.667 مليار بينما بلغت النفقات الفعلية 3.042 مليون بفائض 625 مليون كما بلغت النفقات المقدرة على الباب الثالث “التنمية” 1.925 مليار بينما بلغت النفقات الفعلية 557 مليون بفائض 1.368 مليار دينار.

وبين المصرف أن إجمالي الإنفاق المقدر على الباب الرابع “الدعم” بلغ 5.133 مليار بينما بلغ الإنفاق الفعلي 5.100 مليار بفائض 33 مليون دينار كما بلغت النفقات المقدرة على الباب الخامس “الطوارئ” 4.583 مليار بينما بلغت النفقات الفعلية 2.816 مليار بفائض 1.767 مليار .

وبين المصرف أن إجمالي النفقات المقدرة بلغ 35.291 مليار فيما بلغت النفقات الفعلية 29.539 مليار بفائض 5.752مليار دينار.