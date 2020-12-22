9.7 مليار دولار استثمارات ليبيا في مجال الطاقة خلال الـ4 سنوات القادمة

يتوقع أن يصل إجمالي استثمارات ليبيا في مجال الطاقة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 إلى 9.7 مليار دولار، أغلبها في صناعة النفط و قطاع الكهرباء حسب دراسة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

واستندت الدراسة على بيانات الشركة العربية للاستثمارات البتروكيماوية «أبيكورب»، حول الانعكاسات الأولية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة.

ليبيا التاسعة عربيا في استثمارات الطاقة

واحتلت ليبيا المرتبة التاسعة عربيا من حيث الاستثمارات المتوقعة، وفق الدراسة، التي أظهرت أن السعودية هي أكبر مستثمر في الطاقة، بإجمالي 129.8 مليار دولار، منها 55.1 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها، و74.7 مليار دولار في المشاريع المخطط لها.

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية باستثمارات إجمالية تبلغ 117.5 مليار دولار، منها 50.9 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها و66.6 مليار دولار في المشاريع المخطط لها.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 100.2 مليار دولار، ثم العراق بـ 93.2 مليار دولار و قطر بـ 43.8 مليار دولار، والجزائر بـ 43.1 مليار دولار، ثم الكويت بـ 40.2 مليار دولار، البحرين بـ 11.1 مليار دولار.

نحو 32% من الاستثمارات تذهب إلى قطاع النفط

وفيما يخص الاستثمارات حسب قطاعات الطاقة فتشير المنظمة إلى أن صناعة النفط تأتي في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 189 مليار دولار، أي نحو 32% من إجمالي استثمارات الطاقة.

ويأتي قطاع الكهرباء في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 185.2 مليار دولار، ثم صناعة الغاز باستثمارات تبلغ 137.7 مليار دولار، و بعدها الصناعة الكيميائية باستثمارات تبلغ 78.7 مليار دولار.

يذكر أن احتياطي دول «أوبك» فقد قدر بترليون و189 مليار برميل، مبينة أن هذه الاحتياطيات تمثل أكثر من 79% من احتياطيات العالم من النفط الخام، بينما يبلغ احتياطي الدول خارج المنظمة من النفط 308 مليارات و18 مليون برميل.

وتأتي فنزويلا في المرتبة الأولى بأعلى الاحتياطيات داخل المنظمة بنسبة 25.5%، تليها السعودية بنسبة 22.4%، ثم ايران بنسبة 13.1%، ويأتي العراق رابعا بـ 12.2%، والكويت خامسا بنسبة 8.5%، ثم الامارات سادسا بنسبة 8.2%، ومن ثم تأتي ليبيا سابعا بنسبة 4.1%، ونيجيريا ثامنا بنسبة 3.1%.

وفي المرتبة التاسعة تحل الجزائر بنسبة 1%، والإكوادور عاشرا بنسبة 0.7%، وأنغولا بالمرتبة 11 بنسبة 0.7%، والغابون بالمرتبة 12 بنسبة 0.2%، وأخيرا جاءت غينيا بالمرتبة 13 بنسبة 0.1%.

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