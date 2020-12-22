«مكافحة الأمراض»: 506 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 544 شخصا ووفاة 16 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (282).

واستلم المركز عدد (3534) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (950) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (315) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (28) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (88) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (189) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (48) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (46) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراتة عدد (92) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (66) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (45) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الطبية بني وليد عدد (79) عينة، المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (40) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (22) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (9) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3028) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (506) عينة موجبة لفيروس كورونا (359 جديدة + 147 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 180 حالة جديدة

عدد 32 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 74 حالة مخالطة

3.الزاوية الغرب

عدد 6 حالة جديدة

4.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

5.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

6.الخمس

عدد 12 حالة جديدة

7.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

8.القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

9.قصر الأخيار

عدد 12 حالة جديدة

10.سبها

عدد 3 حالة جديدة

11.الشاطئ

عدد 5 حالة جديدة

12.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

13.العواته

عدد 1 حالة جديدة

14.كاباو

عدد 2 حالة جديدة

15.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

16.السائح

عدد 3 حالة جديدة

17.جادو

عدد 2 حالة جديدة

18.سرت

عدد 9 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

19.بني وليد

عدد 30 حالة جديدة

20.الزاوية المركز

عدد 20 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

21.زليتن

عدد 31 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

22.ترهونة

عدد 4 حالة جديدة

23.غريان

عدد 8 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

24.الجفرة

عدد 5 حالة جديدة

25.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

26.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

27.نالوت

عدد 5 حالة جديدة

28.غدامس

عدد 2 حالة مخالطة

29.سوق الخميل امسيحل

عدد 1 حالة مخالطة

30.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 544 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 416 حالة في طرابلس

2.عدد 6 حالات في القره بوللي

3.عدد 2 حالة في الخمس

4.عدد 4 حالات في درج

5.عدد 26 حالة في مصراته

6.عدد 32 حالة في الزاوية المركز

7.عدد 11 حالة في سبها

8.عدد 3 حالات في اجدابيا

9.عدد 29 حالة في زليتن

10.عدد 15 حالة في صبراته

تفاصيــــــل الــــ ( 16 ) حالة الوفاة

1.عدد 5 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الخمس

3.عدد 1 حالة في مصراته

4.عدد 1 حالة في ترهونه

5.عدد 1 حالة في مسلاته

6.عدد 1 حالة في بني وليد

7.عدد 1 حالة في جنزور

8.عدد 1 حالة في العجيلات

9.عدد 4 حالات في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 95706

2.الحالات النشطة : 28245

3.المتعافين : 66076

4.الوفيات : 1385