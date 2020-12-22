75 شخصية تمثّل الجنوب الليبي.. تصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات

وصل وفد ليبى يجمع كافة ممثلي مدن الجنوب الليبي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مقابلة عدد من المسؤولين المصريين، من أجل استعراض تطورات الأوضاع الجارية في ليبيا، والتشاور مع الجانب المصري، بخصوص اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم التوصل إلى حلّ سياسي في ليبيا..

وبحسب “اليوم السابع”، فقد ضمّ الوفد الليبي عشرات الشخصيات من مدن الجنوب “إقليم فزان”، مما يبرهن على وجود تمثيل شامل لكامل الشرائح والمكونات من “شيوخ وأعيان ونخب الجنوب الليبي”.

وشمل الوفد 75 شخصية من الجنوب الليبي، تجتمع مع المسؤولين المصريين، لإلقاء الضوء على الخطوات التي تضمن استقرار وسيادة وتنمية الدولة الليبية.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي إلى مطالب وفد الجنوب الليبي لدارستها، وإبداء ما يمكن من أطروحات لدفع العملية السياسية في البلاد وتشكيل لجنة للتواصل مع الجنوب الليبي.

يأتي ذلك انطلاقًا من منهج القاهرة الراسخ في دعم مواقف ابناء ليبيا ونبذ التدخلات الخارجية في في ظل محاولة بعض القوى التدخل وزعزعة الاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية