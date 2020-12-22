الاتحاد الأوروبي يتصدق على ليبيا بمبلغ 7 ملايين يورو

أعلنت منظمة اليونيسيف في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي تصدق بمبلغ 7 ملايين يورو لدعم برنامج اليونيسف “بناء القدرة على الصمود للأطفال الأكثر ضعفاً في ليبيا، بما في ذلك المجتمعات المضيفة والأطفال المهاجرين واللاجئين”.

وأوضحت اليونيسيف في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي الدعم المخصص للبرنامج 19,912,219 يورو، وتقدر المرحلة الأولى بمبلغ 12,912,219 يورو والمرحلة الثانية بمبلغ 7,000,000 يورو.

وبحسب يتمثل الهدف العام للبرنامج في ضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفاً في المواقع المستهدفة على خدمات حماية وتعليم جيدة وشاملة للأطفال كي يتحصلوا على حقوقهم الأساسية، ويشمل ذلك الأطفال المهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا والعائدين والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأطفال ذوي الإعاقة وضحايا العنف والعنف القائم على النوع الاجتماعي والأطفال المهمشين من المجتمعات المضيفة. وسيولي اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين، كما سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان بقاء نسبة الفتيان والفتيات الذين يستفيدون من أنشطة البرنامج عند حوالي 50 في المائة.

وأكد البيان أن البرنامج سيدعم الهيئات الوطنية والمحلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها دولة ليبيا في عام 1993، ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات المسؤولة عن تقديم خدمات اجتماعية أساسية شاملة ومستدامة لجميع الأطفال في ليبيا بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الحكم المحلي ووزارة العدل ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة العليا للطفولة، كما سيتم استخدام نهج مرن وسريع الاستجابة لاحتياجات المستفيدين طوال مدة البرنامج.

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