داخلية الوفاق تبحث مع الإنتربول التعاون لضبط المطلوبين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مع الانتربول ربط المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات الانتربول بما يساهم في ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس مكتب الشرطة العربية والدولية التابعة لوزارة الداخلية عميد عبدالحميد الغزالي مع ومنظمة الإنتربول، بحضور رئيس غرفة مديرية أمن طرابلس، ورئيس قسم تقنية المعلومات بالمديرية، ومندوبين من مكتب الشرطة الدولية، ورئيس وحدة اللاسلكي بالمديرية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس مناقشة سبل التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة الإنتربول من خلال تقديم الدعم اللازم لتطوير غرفة الاتصالات الخاصة بمديرية أمن طرابلس وربط مراكز الشرطة والبحث الجنائي بالمديرية بالغرفة.