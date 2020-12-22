الزقلعي: مجلس وزراء الوفاق يقرر زيادة المرتبات بنسبة 20%

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق خلال اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء زيادة مرتبات العاملين بالقطاعات الحكومية بنسبة 20%.

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وأعلن الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، غالب الزقلعي، في تغريدة له بموقع “تويتر” رفع جلسة الاجتماع الوزاري الطاريء مبينا أنه تقرر خلال الاجتماع تفعيل قرار زيادة 20٪ لمرتبات العاملين بالقطاعات الحكومية.

وأكد الزفلعي أن مجلس الوزراء، عقد اجتماعا طارئ برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج لبحث الإصلاحات الإقتصادية والترتيبات المالية ومايتعلق بالإفراجات لمختلف القطاعات، وأيضا مناقشة التطورات التي تعصف بالمشهد السياسي وتحديات الاستحقاق الانتخابي.