ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

22 December, 2020

عقد صباح اليوم الثلاثاء ،بمدينة العزيزية اجتماع تناول مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تعيق سير العمل بالبلدية.

وأكد مدير عام التوزيع بالشركة العامة للكهرباء ،على أهمية هذه الإدارة وسير العمل فيها وأثنى على التواصل المستمر والعمل الذي أنجز في الفترة السابقة.

كما أكد أن المنطقة ستشهد قفزة نوعية في الفترة القادمة على مستوى شبكة التوزيع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في بلدية الجفارة.

وحضر الاجتماع مدير عام التوزيع المهندس سالم بالة وعميد بلدية العزيزية بشير رمضان ومدير إدارة توزيع الجفارة المهندس عبد السميع المنقوب ومدراء دوائر التوزيع بالمنطقة ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بالجفارة العقيد عماد محمد شفرات .