ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 December, 2020

هنئت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهالي الرجبان والزاوية الغربية على إجراء انتخابات المجالس البلدية بطريقة سلمية وديمقراطية وذلك في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وقالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، “أحيي المسؤولية المدنية التي تحلى بها المواطنون الذين مارسوا حقهم في التصويت وأظهروا عزمهم على تحقيق الديمقراطية وإيجاد مؤسسات منتخبة. إنني أحث جميع الناخبين على المشاركة بفعالية في الانتخابات البلدية المقبلة، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة.”

كما أثنت البعثة على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات في ظل تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتطبيق التدابير الاحترازية في حماية الناخبين وموظفي مراكز الاقتراع والأطراف المعنية بالانتخابات.