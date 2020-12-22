“ستيفاني”: أحث النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الانتخابات البلدية

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهالي الرجبان والزاوية الغربية على إجراء انتخابات المجالس البلدية، التي جرت أمس الاثنين، ووصفتها بأنها جرت بطريقة سلمية وديمقراطية.

وقالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة في بيان للبعثة طالعته “الساعة 24”: “أحيي المسؤولية المدنية التي تحلى بها المواطنون الذين مارسوا حقهم في التصويت وأظهروا عزمهم على تحقيق الديمقراطية وإيجاد مؤسسات منتخبة، إنني أحث جميع الناخبين على المشاركة بفعالية في الانتخابات البلدية المقبلة، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة”.

وأضاف البيان: “تثني البعثة على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات في ظل تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتطبيق التدابير الاحترازية في حماية الناخبين وموظفي مراكز الاقتراع والأطراف المعنية بالانتخابات”.

وتابع: “في ضوء تضافر الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، تحث الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة جميع الأطراف المسؤولة في غرب وشرق ليبيا على الشروع في مناقشات فورية حول طريقة عمل تضمن التعاون بين اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية واللجنة الموازية في الشرق بغية التمكن من تنظيم الانتخابات المحلية في عموم البلاد في إطار مؤسسة موحدة، بالاستفادة من الكفاءات الفنية والخبرة التي تتمتع بها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية”.