بوشناف يتسلم كشفا بأسماء مستحقي الترقية من موظفي وزارة الداخلية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

تسلم وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف كشفاً بأسماء مستحقي الترقية من موظفي الوزارة للعام الحالي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بوشناف ومدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية رئيس لجنة شؤون الموظفين في الوزارة، العقيد أحمد آدم أمعدّي.

وبينت الوزارة أن بوشناف تسلم خلال اللقاء تقريرا مفصلا عن عمل لجنة شؤون الموظفين بوزارة الداخلية للعامين 2019-2020.

وثمن بوشناف عمل اللجنة بكامل أعضائها على الجهود المبذولة والانتهاء من كافة ترقيات الاستحقاق لموظفي وزارة الداخلية، والانتهاء من إنجاز قاعدة البيانات الخاصة بهم على أكمل وجه.