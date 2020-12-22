باشاغا يبحث مع سفير إيطاليا عددا من القضايا الأمنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء مع سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي” والوفد المرافق له عددا من القضايا الأمنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين والتباحث حول عدد من القضايا الأمنية فيما يخص البرامج التدريبية والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال العمل الأمني والشرطي بما يعود بالفائدة على منتسبي وزارة الداخلية الليبية بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير الإيطالي أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل السلام والاستقرار في ليبيا.