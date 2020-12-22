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الثني يبحث سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية امساعد صالح امعوض، سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي مع مصر وكذلك أوضاع البلدية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي مناقشة احتياجات بلدية امساعد وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها، وآليات حلها، إضافة إلى سير عمل المشروعات الحكومية بها ونسب إنجازها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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