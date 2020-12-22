الثني يبحث سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
22 December, 2020
بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية امساعد صالح امعوض، سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي مع مصر وكذلك أوضاع البلدية.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي مناقشة احتياجات بلدية امساعد وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها، وآليات حلها، إضافة إلى سير عمل المشروعات الحكومية بها ونسب إنجازها.
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