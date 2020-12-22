شُرطة البركة يضبط المتهمين بحرق سيارة مواطنة أمام منزلها

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء أن مركز شُرطة البركة تمكن من ضبط المتهمين في جريمة حرق سيارة مواطنة أمام منزلها.

وأشارت المديرية إلى أن مواطنة كانت قد تقدمت ببلاغ ضد مجهولين قاموا بحرق مركبتها الخاصة أمام منزلها، وعندها على الفور تم تكليف وحدة التحريات بمركز شُرطة البركة للتحري عن سبب الحريق والبحث عن الفاعلين.

وأكدت المديرية أن مركز شرطة البركة قام بإرسال خبير الحرائق للمركبة ومعرفة سبب الحريق وتتبع كاميرات المراقبة المتواجدة بمكان الواقعة حيثُ ظهر في أحد المقاطع شخصين ملثمين على متن دراجة نارية قاموا بالاقتراب من المركبة وإضرام النيران .

وذكرت مديرية أمن بنغازي أن عناصر تحريات مركز شُرطة البركة استطاعوا عن طريق معرفة نوع الدراجة من التوصل إلى شخص قام بشرائها منذ ثاني يوم بعد الواقعة عن طريق شخص آخر وسيط.

وبينت المديرية أن تحريات مركز البركة تمكنوا من تحديد والتوصل إلى الأشخاص الظاهرين الملثمين بمقطع الفيديو وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبالاستدلال معهم اقروا بما نسب إليهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.