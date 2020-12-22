لافروف ونظيره القطري يبحثان الوضع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري مباحثات، يوم 23 ديسمبر الجاري في موسكو، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن الوزيرين سيبحثان الوضع في ليبيا وسوريا إضافة إلى القضية الفلسطينية.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وكذلك سرعة تجاوز الخلافات بين الحركتين الفلسطينيتين الرئيسيتين فتح وحماس”.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم أيضا مناقشة قضايا استقرار الوضع في منطقة الخليج من خلال تنسيق خطوات عملية محددة من قبل الدول الواقعة في هذه المنطقة لخفض التوتر.

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