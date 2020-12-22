وزارة العمل: ندرس مستندات 660 نموذج ازدواج وظيفي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

درست لجنة الأزدواج الوظيفي بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق مستندات (660) نموذج ازدواج وظيفي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أن أعضاء اللجنة (204) لتسوية أوضاع الازدواج الوظيفي درسوا مستندات عدد (660) نموذج ازدواج وظيفي ضمن الدفعة (189)

وقال مدير عام مركز التوثيق والمعلومات مسعود القذافي إن اجتماع اللجنة الذي عقد بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل هو الاجتماع الأخير للعام الحالي 2020، على أن تستأنف اللجنة أعمالها منتصف شهر يناير الجاري 2021.