الثني يعتمد الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال 

اعتمد رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني أمس الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال، إضافة إلى إعطائه الإذن بانطلاق منصة للاستفادة من الكفاءات الليبية بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمدينة بنغازي مع وزير التعليم فوزي بومريز وعدد من المسؤولين.

وأكدت الوزارة أن الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال تعتمد على تهيئة الأطفال قبل دخولهم لمرحلة التعليم الأساسي، في حين تم إطلاق منصة إلكترونية لرصد الكفاءات الليبية ودعم العنصر الوطني ومحاولة إشراكه في بناء الدولة.

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