الثني يعتمد الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال 

اعتمد رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني أمس الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال، إضافة إلى إعطائه الإذن بانطلاق منصة للاستفادة من الكفاءات الليبية بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمدينة بنغازي مع وزير التعليم فوزي بومريز وعدد من المسؤولين.
وأكدت الوزارة أن الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال تعتمد على تهيئة الأطفال قبل دخولهم لمرحلة التعليم الأساسي، في حين تم إطلاق منصة إلكترونية لرصد الكفاءات الليبية ودعم العنصر الوطني ومحاولة إشراكه في بناء الدولة.
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