الفيتوري: هذا هو العدد الحقيقي لضحايا لوكربي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

سلط الكاتب الصحفي مصطفى الفيتوري الضوء على معاناة الليبيين جراء الحصار المفروض على البلاد على خلفية قضية لوكربي مبينا أن العدد الحقيقي لضحايا لوكربي هو 270 ضحية في اسكتلندا و6 مليون ضحية في ليبيا ليكون الإجمالي 6000270 ضحية.

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وقال الفيتوري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن عدد ضحايا طائرة البان ام التي تحطمت فوق لوكربي في أسكتلندا عام 1988 واتهمت ليبيا فيها هو 270 ضحية في أسكتلندا ووأكثر من 6 مليون في ليبيا دفعوا الثمن سنينا من الحرمان والقهر والمرض والموت على الطرقات وهم تحت الحصار الجوي الذي فرضه عليهم العرب والدول الأمبريالية الظالمة المتعجرفة وكسره الأفارقة.

وأضاف الفيتوري أنه بتقريب الرقم إلى أقرب مليون يصبح العدد الحقيقي لضحايا البان أم هو 6000270 ضحية” موضحا أن الأرقام لا تكذب ولكنها إن كانت خطأ قد تضللك”.