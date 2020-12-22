“داخلية الوفاق”: باشاغا يبحث مع السفير الإيطالي التعاون الأمني المشترك

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي.

وزعمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها، أن اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وعددا من القضايا الأمنية فيما يخص البرامج التدريبية والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال العمل الأمني والشرطي بما يعود بالفائدة على منتسبي الوزارة، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان: “على هامش هذا اللقاء، أكد السفير الإيطالي أن إيطاليا تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل السلام والاستقرار في ليبيا”.