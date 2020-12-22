بدء تنفيذ القانون الخاص بمنحة الزوجة والأولاد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

أعلنت حكومة الوفاق البدء في تنفيذ القانون رقم 27لسنة 2013م بشأن منحة الزوجة والأولاد.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى اليوم الثلاثاء بمقر وزارة المالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بشأن ربط منظومة صرف منحة الزوجة والأولاد وبحث آليات معالجة قيمة المنحة في ظل تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وأشارت إدارة التواصل إلى أن توقيع مذكرة التفاهم جاء برعاية نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وتنفيدا للقانون رقم 27 لسنة 2013 م، الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن منحة الزوجة والاولاد.