بوشناف يتسلم كشفا بمستحقي الترقية لهذا العام

تسلم وزير الداخلية، إبراهيم بوشناف، كشفا بمستحقي الترقية من موظفي الوزراة للعام الحالي، وتقريرا مفصلا عن عمل لجنة شؤون الموظفين بالوزارة للعامين 2019-2020.

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم في مكتبه بمدينة بنغازي، بمدير إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة، رئيس اللجنة، العقيد أحمد امعدي.

وثمن الوزير بوشناف عمل اللجنة على مختلف الجهود المبذولة والانتهاء من كافة ترقيات الاستحقاق لموظفي وزارة الداخلية، وإنجاز قاعدة البيانات الخاصة بهم على أكمل وجه.

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