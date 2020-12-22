بعد كارثتها في تخفيض المرتبات.. الوفاق تتراجع وتقرر زيادة المرتبات بنسبة 20%

أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، غالب الزقلعي، أن المجلس الرئاسي قرر خلال اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء زيادة مرتبات العاملين بالقطاعات الحكومية بنسبة 20%.

وأفاد الزقلعي، برفع جلسة الاجتماع الوزاري الطارئ لبحث الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات المالية وما يتعلق بالإفراجات لمختلف القطاعات، وأيضا مناقشة التطورات التي تعصف بالمشهد السياسي وتحديات الاستحقاق الانتخابي.

وتعتبر الزيادة التي أقرتها حكومة الوفاق هي والعدم سواء ل ظل توحيد سعر الصرف وارتفاع الأسعار 4 أضعاف قبل توحيد سعر الصرف

ورأى مراقبون أن قرار حكومة الوفاق جاء بعد موجه من الغضب عقب كارثة الرئاسي بإقراره تخفيض رواتب موظفي الدولة بنسبة 20% بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2019م

القرار الذي ألقى المجلس الرئاسي به عبئا جديدا على كاهل الليبيين، ضمن أزماته وكوارثه التي يعاني منها المواطنون جراء قراراته الخاطئة والمتخبطة.

ويأتي قرار الرئاسي بتخفيض رواتب الموظفين ضمن سلسة من الفشل في إدارة الأزمات والقرارات الخاطئة؛ منها التخبط بشأن مخصصات البلديات لمواجهة تفشي جائحة كورونا، حيث كان عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، قد اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، باتخاذه إجراءات أحادية الجانب، قائلا “حكومة الوفاق لا تحل الأزمات، بل تصنعها ولا تحسن التعامل معها”.

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