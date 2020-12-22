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ليبيا تسجل 506 إصابات و 16 وفاة بكورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

سجلت ليبيا يوم أمس خمسمئة وست إصابات بفيروس كورونا المستجد بين مخالطة وجديدة، حسب التحديث الأخير الذي نشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض على نشرته اليومية بموقع فيسبوك، مضيفا أن خمسمئة وأربعا وأربعين حالة تماثلت للشفاء، فيما توفي ستة عشر شخصا متأثرين بمضاعفات الفيروس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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