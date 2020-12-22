ليبيا تسجل 506 إصابات و 16 وفاة بكورونا

سجلت ليبيا يوم أمس خمسمئة وست إصابات بفيروس كورونا المستجد بين مخالطة وجديدة، حسب التحديث الأخير الذي نشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض على نشرته اليومية بموقع فيسبوك، مضيفا أن خمسمئة وأربعا وأربعين حالة تماثلت للشفاء، فيما توفي ستة عشر شخصا متأثرين بمضاعفات الفيروس.

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