“الوفاق”: معيتيق يرعى توقيع مذكرة تفاهم بشأن صرف منحة الزوجة والأولاد

زعمت حكومة الوفاق أنه سيتم البدء في تنفيذ القانون رقم 27 لسنة 2013م، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، بشأن منحة الزوجة والأولاد، برعاية نائب رئيس المجلس الرئاسي”أحمد عمر معيتيق”.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء، بشأن ربط منظومة صرف منحة الزوجة والأولاد وبحث آليات معالجة قيمة المنحة في ظل تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

في المقابل، ادعت وزارة المالية بحكومة الوفاق، في بيان لها، أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم ( 564 ) لسنة 2020م، بشأن استئناف صرف منحة الزوجة والأبناء.

وأضاف البيان الذي طالعته “الساعة 24”: “حرصاً من الحكومة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن وتحسين وضعه المعيشي،

تم صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة المالية ويمثلها فرج عبدالرحمن بومطاري وزير المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية ويمثلها فاضي منصور الشافعي وزير الشؤون الاجتماعية المفوض بشأن ربط منظومة صرف منحة الزوجة والأولاد بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وبحث آليات معالجة قيمة المنحة في ظل تعديل سعر صرف الدينار الليبي”.