السفير الأمريكي يبحث المساعدات الغذائية المقدمة للضعفاء في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، افتراضيا مع المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي سامر عبد الجابر ونائب المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي رواد حلبي المساعدات الغذائية التي يقدّمها برنامج الأغذية العالمي للأسر الضعيفة في جميع أنحاء ليبيا.

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وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن نورلاند جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لبرنامج الأغذية العالمي وخدمات الطيران الحاسمة التي تقدمها الأمم المتحدة لمجتمع المساعدة الدولي العامل في ليبيا.

واتفق السفير الأمريكي والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي على القلق بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا على جهود الإغاثة الإنسانية، لا سيما في الجنوب.

وأعلنت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للبرامج العالمية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، حيث ساهمت بمبلغ 3.5 مليار دولار لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم في عام 2020.