الحكومة الليبية توافق على ترقية الاستحقاق لضباط الشرطة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
22 December, 2020
قرر مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه العادي الخامس للعام الحالي برئاسة عبدالله الثني الموافقة على ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، ومن رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن مجلس الوزراء وافق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية ذوي الإعاقة كما وافق المجلس على إنشاء المركز العام لتقنيات التعليم الإلكتروني
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