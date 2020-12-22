الحكومة الليبية توافق على ترقية الاستحقاق لضباط الشرطة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

قرر مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه العادي الخامس للعام الحالي برئاسة عبدالله الثني الموافقة على ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، ومن رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن مجلس الوزراء وافق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية ذوي الإعاقة كما وافق المجلس على إنشاء المركز العام لتقنيات التعليم الإلكتروني