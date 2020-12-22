الرقابة على الأغذية والأدوية توقف قيد تسجيل شركة الجيد مؤقتا

أعلنت إدارة مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية، الثلاثاء، أنها أصدرت قرارا إلى مدراء الفروع و المكاتب التابعة للمركز بالمناطق بعدم قيد تسجيل شركة الجيد لإستيراد المواد الغذائية مؤقتا إلى حين تسوية وضعها القانوني في شأن مخازنها بمدينة طرابلس.

وقالت الإدارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن هذا القرار جاء بعد تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها مفتشوا وحدة سوق الجمعة بالرقابة بعدم مطابقة المخازن للاشتراطات الصحية و القياسية الخاصة بالمخازن تحت رقم المواصفة 564 لسنة 2013.

وتابع البيان أنه تم الرجوع لملف الشركة بسجلات التسجيل الخاصة بشركات الأغذية و التي مقيدة تحت رقم افادة التسجيل 216 والتي أوضحت عدم وجود مخازن خاصة بالشركة المعنية بمدينة طرابلس مما يجعله إجراء مخالف قانونيا من حيث عدم بيان كامل مخازن الشركة للرقابة حتى يتسنى التفتيش عليها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالمخازن المذكورة.

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