نورلاند يجدد دعم الولايات المتحدة لأنشطة برنامج الأغذية العالمي في ليبيا

جدد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لأنشطة برنامج التغذية العالمي في ليبيا، واصفا مساعدات البرنامج الإنسانية بـ«الممتازة في ليبيا».

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده نورلاند أمس الاثنين، مع المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي سامر عبدالجابر ونائب المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، رواد حلبي.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن الاجتماع خصص «لمناقشة المساعدات الغذائية الهامة التي يقدّمها برنامج الأغذية العالمي للأسر الضعيفة في جميع أنحاء ليبيا».

وأضافت أن السفير نورلاند جدّد خلال الاجتماع «التأكيد على دعم الولايات المتحدة لبرنامج الأغذية العالمي وخدمات الطيران الحاسمة التي تقدمها خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية لمجتمع المساعدة الدولي العامل في ليبيا».

وأشارت السفارة إلى أن نورلاند شارك قلق المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في يبيا سامر عبدالجابر «المتزايد بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا على جهود الإغاثة الإنسانية، لا سيما في الجنوب».

ونوهت السفارة إلى أن «الولايات المتحدة هي أكبر مانح للبرامج العالمية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، حيث ساهمت بمبلغ 3.5 مليار دولار لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم في عام 2020».

وشكر السفير الأميركي لدى ليبيا، خلال الاجتماع برنامج الأغذية العالمي «على مساعدته الإنسانية الممتازة في ليبيا» وفق سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.

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