6 إصابات جديدة و5 حالات شفاء من «كورونا» في طبرق

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، اليوم الثلاثاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات شفاء من الفيروس.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لعدد من العينات لم يحددها البيان رقم «93» المنشور على صفحة اللجنة الاستشارية الطبية طبرق بموقع «فيسبوك».

– إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في طبرق وشفاء 6 حالات

وسجلت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق إصابتين بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، إضافة إلى إعلان شفاء ست حالات من الفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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