اختتام دورة في الإسعافات الأولية ببلدية الغريفة

اختتمت بمحلة قراقرة ببلدية الغريفة دورة الإسعافات الأولية التي أشرفت عليها الجمعية الليبية للإسعاف والاستجابة السريعة، بمشاركة ثلاثة وعشرين مسعفا ومسعفة.
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قناة ليبيا
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