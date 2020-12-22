اختتام دورة في الإسعافات الأولية ببلدية الغريفة

اختتمت بمحلة قراقرة ببلدية الغريفة دورة الإسعافات الأولية التي أشرفت عليها الجمعية الليبية للإسعاف والاستجابة السريعة، بمشاركة ثلاثة وعشرين مسعفا ومسعفة.

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