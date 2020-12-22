الحكومة الليبية تتخذ جملة من القرارات والإجراءات الهامة في اجتماعها العادي الخامس

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعه العادي الخامس للعام الحالي.
وقالت الحكومة الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع جرى رئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني، وانتهى بجملة من القرارات والإجراءات الهامة.
وأضاف البيان: “استهل المجلس اجتماعه باعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لعام 2020”.
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، ومن رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.
كما وافق المجلس على مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية ذوي الإعاقة، ووافق أيضا على إنشاء المركز العام لتقنيات التعليم الإلكتروني.
أضف تعليقـك