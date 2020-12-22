الحكومة الليبية تتخذ جملة من القرارات والإجراءات الهامة في اجتماعها العادي الخامس

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعه العادي الخامس للعام الحالي.

وقالت الحكومة الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع جرى رئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني، وانتهى بجملة من القرارات والإجراءات الهامة.

وأضاف البيان: “استهل المجلس اجتماعه باعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لعام 2020”.

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، ومن رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

كما وافق المجلس على مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية ذوي الإعاقة، ووافق أيضا على إنشاء المركز العام لتقنيات التعليم الإلكتروني.