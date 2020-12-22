البعثة تشيد بـ”الديمقراطية” في الزاوية الغرب والرجبان

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بالانتخابات البلدية في الزاوية الغرب والرجبان، وقالت إنها جرت “بطريقة سلمية وديمقراطية”.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، “أحيي المسؤولية المدنية التي تحلى بها المواطنون الذين مارسوا حقهم في التصويت وأظهروا عزمهم على تحقيق الديمقراطية وإيجاد مؤسسات منتخبة”.

وأضافت وليامز، في بيان، “أحث جميع الناخبين على المشاركة بفعالية في الانتخابات البلدية المقبلة، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة”.

وأثنت البعثة على “الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات في ظل تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتطبيق التدابير الاحترازية في حماية الناخبين وموظفي مراكز الاقتراع والأطراف المعنية بالانتخابات”.

وحثت ستيفاني وليامز، جميع الأطراف المسؤولة في غرب وشرق ليبيا على الشروع في مناقشات فورية حول طريقة عمل تضمن التعاون بين اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية واللجنة الموازية في الشرق بغية التمكن من تنظيم الانتخابات المحلية في عموم البلاد في إطار مؤسسة موحدة، بالاستفادة من الكفاءات الفنية والخبرة التي تتمتع بها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية