«غوتيريش» يعين نرويجيا منسقا للسلام بالشرق الأوسط خلفا لملادينوف المبعوث لليبيا

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي النرويجي تور وينسلاند، في منصب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلفا للبلغاري نيكولاي ملادينوف الذي عين في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا.

وشغل الدبلوماسي وينسلاند منصب المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكان قد التحق بوزارة الشؤون الخارجية النرويجية عام 1983، كما عمل ممثلا للنرويج لدى السلطة الفلسطينية في الفترة من 2007 إلى 2011، وسفيرا لبلاده لدى مصر وليبيا في الفترة من 2012 إلى 2015.

كما عين غوتيريش، ملادينوف في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، وهو المنصب الشاغر منذ استقالة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة في مارس الماضي.