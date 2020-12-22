كلية الآداب بجامعة سبها تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

احتفلت كلية الآداب في جامعة سبها باليوم العالمي للغة العربية، بحضور رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال اللغة، وتهدف الكلية من خلال الاحتفالية إلى تعزيز الاهتمام باللغة ومواكبة آخر تطوراتها وما قد يواجهها من صعوبات.

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