ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ تاورغاء |

22 December, 2020

أستقبل رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك ، رفقة رئيس مجلس الحكماء والشوري بتاورغاء ، وبعض من رؤساء و مدراء القطاعات بتاورغاء ،اليوم الثلاثاء ،وفد من بعثة الأمم المتحدة شمل “يعقوب الحلو” نائب المبعوث العام لبعتة الأمم المتحدة لدعم بليبيا ، مسؤل الشؤون الإنسانية ، و نائبة مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم بليبيا ، و مسؤول منظمة اليونسيف.

وتأتي هذه الزيارة لتأكيد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات التابعة للبعثة لمدينة تاورغاء للمساهمة في أعادة الأعمار ودعم الاستقرار بالمدينة .

هدا وقام الوفد بزيارة ميدانية لبعض من المرافق التعليمية شملت زيارة لمدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسي ومدرسة القدس للتعليم الأساسي وزيارة لمقر فصول الجامعة بتاورغاء وزيارة لمعمل الحاسوب ، للوقوف علي بعض المتطلبات التي تحتاجها هده المرافق .

وأعرب رئيس المجلس المحلي أتناء الاجتماع الدي عقد بمقر بمقر صندوق التضامن الاجتماعي ، عن شكره وتقديره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات التابعة للبعثة لوقوفها مع مدينة وتنفيذ بعض المشاريع داخل المدينة ، وقيام صندوق الأمم المتحدة الإنمائي بأختيار عدد من شباب تاورغاء في برنامج رواد الأعمال في المدة الماضية.

وبحث رئيس المجلس مع وفد البعثة امكانية فتح المجال أمام عمل منظمات المجتمع المدنى بتاورغاء من ناحية التدريب وغيره من المجالات ،فيما أعرب السيد يعقوب الحلو عن ارتياحه لهذه الزيارة وللخطوات التي تم تنفيده علي ارض الواقع التي تدعم الاستقرار بالمدينة.