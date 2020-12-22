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وصفه البعض بأنه ” ضحك على الذقون”.. ردود أفعال غاضبة حول قرار الوفاق زيادة المرتبات 20 %

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أثار قرار حكومة الوفاق غير المعتمدة، زيادة المرتبات 20 %، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه كان قد صدر قرار سابق في شهر أبريل 2020بتخفيض المرتبات 20 %، وبالتالي فهو لايعتبر زيادة وإنما إلغاء للقرار السابق .

واعتبر النشطاء أن القرار الجديد هو بمثابة محاولة للالتفاف على الشعب لتمرير صفقة تعديل سعر الصرف .

وتوالت ردود الأ فعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القرار الجديد، مؤكدين أن القرار الجديد ينتقص من المرتبات

وليس زيادة كما هو معلن .

ومن جانبها، قالت تنسيقيات الدفاع عن حقوق المعلمين في ليبيا، إن ‏قرار زيادة المرتبات 20% من 2014 لم يتم العمل به، فيما تم العمل بقرار خفض المرتبات في 2020، ثم عادوا لزيادته بنفس النسبه في 12 ديسمبر 2020، وبالتالي لم يخسروا شئ .

وأكدت، في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الهدف من هذا التخبط والتراجع في القرارات هو اسكات الشعب عن سعر صرف الدولار الجديد وتمريره، واصفة القرار بأن ” ضحك على الذقون ” .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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