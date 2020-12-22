“داخلية الوفاق”: مندوبون بالإنتربول يبحثون تشديد المراقبة بالمنافذ الليبية

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنها بحثت مع منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، تعزيز التعاون بينهما.

وأضافت الوزارة في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، أن اجتماعا عُقد اليوم الثلاثاء بمكتب الشرطة الجنائية العربية الدولية بطرابلس، بين رئيس مكتب الشرطة العربية والدولية عبدالحميد الغزالي ومنظمة الإنتربول.

وتابع: “حضر الاجتماع رئيس غرفة مديرية أمن طرابلس، ورئيس قسم تقنية المعلومات بالمديرية، ومندوبين من مكتب الشرطة الدولية، ورئيس وحدة اللاسلكي بالمديرية”.

وادعى البيان: “نوقش خلال الاجتماع سبل التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة الإنتربول من خلال تقديم الدعم اللازم لتطوير غرفة الاتصالات الخاصة بمديرية أمن طرابلس وربط مراكز الشرطة والبحث الجنائي بالمديرية بالغرفة”.

وزعم: “كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى موضوع ربط المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات الإنتربول بما يساهم في ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون”.