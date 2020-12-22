شباب من بنغازي يصطادون في الماء العكر

في البحيرة الملوثة ــ التي يغطيها زيت سفن الميناء التي يطل عليها، ومياه الصرف الصحي التي تخرج بين والآخر من الأنابيب، تثير الرائحة الكريهة وتنفث سمومهاــ يجلس مجموعة من الشباب يرمون بصناراتهم فيها، حين سألتهم الا تشمون الرائحة وترون التلوث؟ قالوا تعودنا عليها فهي تبقى قليلا ثم تزول، ولم يتحدثوا عن التلوث، كانوا لا يرغبون في الحديث معي أداروا ظهروهم وغرقوا في صمت عميق.

هنا توجهت لأحدهم بالسؤال ألا ترون أن البحيرة ملوثة فأجاب: نعم إنها ملوثة، لكن نحن نصطاد الأسماك الحرة التي تأتي من البحر مباشرة عن طريق مجرى صغير قادم من البحر يمر عبر الميناء، وكيف تعرفون إن السمكة الحرة هي التي ستقع في صنارتكم؟! صمتْ قليلا وقال والله يا أختي نحن نأتي هنا لقضاء وقت الفراغ “فمرات نصطاد شئيا ومرات لا يعني مش راس مال”، تمنيت لهم التوفيق ورحلت.

وهناك وعلى خزانات الصرف التي تطل على البحر يقف مجموعة من الشباب والرجال والأطفال يصطادون والكل صامت حقيقة هم لا يرمون الصنارة لأبعد من أنوفهم لم أشأ الاقتراب منهم فهم ولكن توجهت إلى الباحث والناشط في مجال البيئة البحرية، وعضو بالهيأة العامة للبيئة بنغازي السيد عبد الحفيظ القنين ليحدثنا عن التلوث الموجود في البحيرة والاضرار التي يسببها للبيئة البحرية:

هذه البحيرة مليئة بالمخلفات العضوية وهي المخلفات البشرية القادمة من مياه الصرف الصحي المربوطة على البحيرة وهي عبارة عن نواتج الهضم غير المتكامل للمواد الغذائية التي يتناولها البشر، وتتحلل في قعر البحيرة وتسمي هذه العملية بالتحلل اللاهوائي و ينتج عنه تعفن ميكروبي وروائح كريهة أيضا هذه البحيرة ملوثة بالأمونيا واليوريا وحمض البوليك، كذلك هناك مخلفات معدنية سامة تأتي من مخلفات السفن وزيوت ورش السيارات، جميعها تتفاعل وتصبح قابلة للذوبان في أنسجة الأسماك وتتركز هناك، وتعمل الأسماك بمثابة أوراق ترشيح تصفي البحيرة من التلوث الحاصل فيها، وتخزن هذه الملوثات في جسمها وعندما يتناولها الإنسان تؤثر فيه وقد تسبب له نزلات معوية.

ماذا عن الأسماك الحرة التي تأتي للبحيرة؟

نعم إن الأسماك الحرة لا تعيش في البحيرة ولكن تأتي إليها من الخارج عن طريق مجرى صغير قادم من البحر، ولكن عند وصولها تأكل من النفايات الموجودة بالبحيرة وهذا يخزن بجسمها، ففي فترة ماضية تم تصدير 20 طن من سمك البوري إلى تونس تم ارجاعه، ثم اعادوا تصديره إلى مصر كذلك قامت بردها، فقاموا برميها في أحد سبخات بنغازي، لان هذه الأسماك تم اصطيادها من داخل الميناء واحتوت على نسبة كبيرة من مركب ميثان الزئبق.

ويضيف القنين بأن: الأحياء البحرية أصبحت شبه معدومة، القاع ملئ بالرواسب العضوية حتى الرخويات هناك أصبحت غير صالحة للاستهلاك وتسبب نزلة معوية.

وعن كيفية إعادة البحيرة للحياة وإنهاء التلوث يقول: أولا يجب اقفال جميع فتحات التصريف القادمة للبحيرة، ثم يتم تهوية البحيرة عن طريق امدادها بالهواء بمعنى مدها بالأوكسجين، حتى يتم تنشيط البكتيريا النافعة التي تحلل المواد الملوثة بالطريقة الهوائية، وتكسر المواد العفنة، ثم نقوم بإعادة زراعة القواقع والاسفنج وغيرها من أنواع الكائنات البحرية التي هي على وشك الانقراض.

ويقول القنين بأن: الهيأة العامة للبيئة عام 2005 اتفقت مع شركة يابانية من أجل تنظيف البحيرات الملوثة في بنغازي، وجاءت الشركة وزارت هذه الأماكن، وقالت بأنها ستقوم بتنظيف بحيرة 23 يوليو مجانا وهدية من الشركة للمدينة، وكان أول شروطها أن يتم اقفال جميع أنابيب تصريف مياه الصرف الصحي التي تصب في البحيرات، ولكن لم يكتب لهذا المشروع أن يبدأ.

وحول الأضرار التي تسببها الأسماك التي تعيش في البحيرات الملوثة على صحة الإنسان تقول اخصائية التغذية الدكتورة أماني الشيخ إن: الأسماك والكائنات البحرية التي تعيش في مياه ملوثة بالمخلفات الكيماوية من البواخر أو المصانع عادة تكون أنسجتها وحسكها مشبع بهذه الكيماويات، والتي ان تناولناها نكون قد تناولنا السموم التي تترسب فيما بعد في العظام والكبد والكلي، وعادة تسبب تسمم كيماوي يؤثر سلبا على الخلايا العصبية والمخ والعضلات، أما الجرعات العالية التراكمية مع تكرار الجرعة والوقت تؤدي إلى الوفاة.فيما الأسماك والصيد البحري في المياه الملوثة بالمجاري تحتوي أجسامها على جراثيم وطفيليات وديدان تنتقل إلينا عبر بيوضها أو أكياسها المتطفلة على أنسجة الأسماك، ولكن الطهو الحار يقضي عليها.

كما تنتقل البكتيريا البرازية من مياه المجاري عبر الأسماك إلينا مسببة تسمم معوي بعوارض المغص والقيء والاسهال، وأخطر هذه البكتيريا هما “الاشريشة البرازية والكوليرا” كونهن شديدات العدوى وقاتلات، ناهيك عن انتقال فيروسات الكبد البائي وهو مرض معدي ومنهك.