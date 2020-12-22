الداهش يتوقع انخفاض أسعار السلع في السوق الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

سلط الكاتب الصحفي عبد الرزاق الداهش الضوء على جملة الإصلاحات الاقتصادية المتخذة متوقعا انخفاض أسعار أغلب السلع في السوق الليبي.

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وقال الداهش في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “الأمور إلى الافضل” “زيادة في المرتبات بنسبة 20 بالمئة، مع تصميم شبكة آمان لامتصاص زيادة الاسعار” و”فتح منظومة التحويلات الشخصية مع بداية العام المقبل، وشحن البطاقات بقيمة ما بين 15 ألف، و20 ألف دولار” و”فتح منظومة الاعتمادات المستندية حتى أكثر من عشرة ملايين دولار لكل الاغراض، وبدون منطق احمد وحميدة” و”أسعار أغلب السلع في السوق الليبي سوف تنخفض، مع تحسن القوة الشرئية، ولو بمعدل طفيف، مع انفراج تدريجي لمأزق السيولة”.

وختم الداهش بالقول “الأمور إلى الافضل إذا لم يحدث مستجد يخرب كل شيء، والمطلوب تعاون الجميع”