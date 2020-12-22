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اختتام فعاليات الدورة 24 لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت النسخة الرابعة والعشرون لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون، وحصدت الدورة التي تواصلت على مدى أربعة أيام متتالية متابعة الآلاف بدول العالم بعد إقامتها افتراضيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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