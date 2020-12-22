اختتام فعاليات الدورة 24 لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون

اختتمت النسخة الرابعة والعشرون لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون، وحصدت الدورة التي تواصلت على مدى أربعة أيام متتالية متابعة الآلاف بدول العالم بعد إقامتها افتراضيا.

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