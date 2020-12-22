وفد من مكونات الجنوب الليبي يلتقي ‏اللجنة المصرية المعنية بليبيا‬⁩ في القاهرة

التقى ‏وفد ليبي في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء رئيس “اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا” وأعضاء اللجنة.

وقالت اللجنة في بيان لها طالعته “الساعة 24” إن الوفد ضم كافة أطياف ‏ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة، وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية، فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك.

وأضاف البيان: “نقل رئيس اللجنة للوفد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن السيسي كان ولا يزال حريصا على وحدة الأراضي الليبية وتمسكه بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا، مشددا على رفضه الكامل ‏للتدخل الأجنبي”.

وأكد رئيس اللجنة على دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشمولية في الحل.

‏وأعرب أعضاء الوفد من جانبهم عن تقديرهم وترحيبهم بالدور المصري ‏وجهود القيادة السياسية لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في جميع ربوع ليبيا داعين مصر ‏لمواصلة جهودها الدؤوبة والحثيثة لتحقيق الأهداف السامية لكل البلدين وللحفاظ على وحدة ليبيا.

‏وفي ذات السياق استعرض أعضاء الوفد ‏عددا من المشكلات والمصاعب الحياتية التي يتعرض لها الشعب الليبي، بما في ذلك ‏أهل الجنوب من تردى للخدمات العامة من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين وانهيار القطاع الزراعي وتوقف الإنتاج.

‏وطالب الوفد ‏بضرورة إسهام مصر في حلحلة ‏الوضع الصعب في الجنوب ‏وكيفية تيسير الحياة اليومية للمواطنين الليبيين.

وأكد الجانب المصري بحسب البيان، على استعداده الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.

ويستمر وفد ‏الجنوب الليبي في عقد سلسلة من اللقاءات مع أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي وأشقائهم المقيمين في مصر.