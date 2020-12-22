السيسي لوفد الجنوب الليبي: مصر حريصة على وحدة ليبيا والتمسك بحل سلمي عاجل للأزمة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح ‏السيسي، إن مصر كانت ولا تزال حريصة على وحدة الأراضي الليبية والتمسك بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا.

ونقل رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا، خلال كلمته خلال لقائه بوفد من قادة الجنوب الليبي، تشديد الرئيس المصري على رفضه الكامل التدخل الأجنبي في شئون ليبيا.

التقى ‏وفد ليبي في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء رئيس “اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا” وأعضاء اللجنة.

وقالت اللجنة في بيان لها طالعته “الساعة 24” إن الوفد ضم كافة أطياف ‏ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة، وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية، فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك.

‏ وأكد رئيس اللجنة على دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشمولية في الحل.

وكان ‏وفد من قادة الجنوب الليبي، قد التقى رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا وأعضاء اللجنة، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضم الوفد الليبي كافة أطياف ‏ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية.

وتناول اللقاء بحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك.